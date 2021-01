Torino. Maltratta la compagna, poi si getta dalla finestra per scappare dalla Polizia [LE FOTO]

L'uomo, 24 anni, è caduto sul tetto di un palazzo adiacente alla sua abitazione. Portato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita

Caos nel pomeriggio di oggi a Torino, in zona Barriera Nizza. Un uomo si è infatti gettato dalla finestra del suo appartamento per scappare ai controlli della Polizia, giunti sul posto per una segnalazione di maltrattamenti dello stesso uomo ai danni della sua compagna.

IL 24ENNE AVEVA PRECEDENTI SIMILI

E’ stata proprio la donna a chiamare i soccorsi: non è la prima volta, infatti, che il 24enne si rende protagonista di episodi simili, anche se i precedenti non riguardano la stessa vittima di questo caso.

SI GETTA DALLA FINESTRA E CADE SUL TETTO DI UN’ABITAZIONE VICINA

All’arrivo della Volante della Polizia l’uomo ha quindi tentato la fuga disperata gettandosi dalla finestra di casa, al quinto piano: è caduto sul tetto di un’abitazione adiacente, danneggiandolo. E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso, anche se sembra non essere in pericolo di vita.

LA DINAMICA DELL’EPISODIO

Emergono novità sull’episodio: secondo la ricostruzione degli agenti l’uomo era già stato fermato all’interno dell’appartamento e stava per essere accompagnato in Questura. Il 24enne però si è divincolato ed è uscito dalla finestra di un sottotetto. Non è ancora chiara la vera intenzione, se quella di tentare un gesto estremo o di darsi alla fuga.