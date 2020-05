Torino, mamma anatra e i suoi piccoli si avventurano in strada: salvati dai vigili

Ieri pomeriggio, in via Principe Tommaso, agenti dell’VIII Sezione San Salvario – Cavoretto – Borgo Po della polizia municipale di Torino, con la collaborazione di alcuni cittadini, sono intervenuti per salvare una famiglia di anatre.

Nei giorni scorsi, probabilmente approfittando dell’insolita assenza di traffico a seguito della quarantena imposta dall’emergenza Covid-19, ‘mamma anatra’ si era avventurata fino in via Valperga Caluso dove aveva depositato e successivamente covato nove uova su un balcone, dando alla luce altrettanti anatroccoli.

La fine del lockdown e la successiva ripresa del traffico veicolare devono aver fatto propendere ‘mamma anatra’ per un ritorno in un ambiente naturale meno movimentato e, nel pomeriggio di ieri, insieme a tre dei nove anatroccoli, ha abbandonato il nido ed è scesa in strada. Gli agenti della polizia municipale hanno recuperato gli altri sei piccoli rimasti sul balcone e, con la collaborazione di alcuni residenti, hanno scortato la simpatica famigliola fino al parco del Valentino, dove tutti insieme hanno potuto fare ‘il loro primo bagnetto’.