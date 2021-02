Torino, mancato rispetto delle norme anti Covid: chiuso un night club ed un minimarket

Due locali sospesi per 5 giorni: il primo locale era aperto ed in attività in piena notte, l'altro non era in regola

Due locali interessati da chiusura provvisoria della durata di 5 giorni a Torino durante i controlli degli agenti di Polizia nel corso della settimana.

CHIUSO NIGHT CLUB IN ZONA SAN PAOLO

Nel primo caso gli agenti della PAS hanno chiuso un night club in zona San Paolo, dopo aver notato uno strano via vai. Una volta dentro, è stata appurata la presenza di sette soci, compreso il presidente. Il circolo si presentava infatti pienamente in attività, con effetti luminosi funzionanti e luci soffuse. All’interno alcuni sono intenti a fumare.

CHIUSO ANCHE MINIMARKET NON IN REGOLA

Nella stessa giornata gli agenti del commissariato San Secondo hanno controllato un minimarket in corso Stati Uniti. Il titolare, cittadino bengalese di 48 anni, era già stato sanzionato i primi di febbraio dalla Polizia Municipale per aver aperto l’attività senza la prescritta autorizzazione comunale. Nonostante ciò, questi non aveva ancora regolarizzato l’inadempienza, motivo per il quale i poliziotti lo hanno nuovamente sanzionato. All’interno del locale, in più mai sanificato, mancava l’apposito cartello indicante la capienza massima del negozio e il gel disinfettante per i clienti. Alla luce dei fatti, l’uomo è stato sanzionato per oltre 6300 euro e l’esercizio commerciale chiuso per 5 giorni.