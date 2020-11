Nuova manifestazione tra le piazze di Torino contro il lockdown e contro le restrizioni imposte dal Dpcm della scorsa settimana e quelle che arriveranno, probabilmente, domani.

Poco fa, in piazza Vittorio, si sono riuniti i manifestanti del gruppo delle “mascherine tricolori”. Una protesta “statica” e per ora senza tensioni. I presenti hanno mostrato uno striscione con la scritta “No lockdown, No Dpcm”.