Torino, marito tossicodipendente e violento: tragedia sfiorata dopo l’ultima lite

Nelle ultime settimane la vittima costretta due volte a recarsi al pronto soccorso per le aggressioni subite: domenica lo ha colpito al volto con una bottiglia di birra temendo di essere strangolata

Arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia

Nelle ultime settimane è stata costretta a recarsi due volte al pronto soccorso a causa delle aggressioni sempre più frequenti e violente da parte del marito tossicodipendente. Nonostante ciò, non se l’era sentita di sporgere denuncia. Domenica scorsa, l’ultimo litigio in cui si è sfiorata la tragedia.

All’ennesima richiesta di denaro del compagno, in cerca di droga, la vittima, quarantenne, ha detto no. Lui l’ha spinta e bloccata contro la parete e lei, temendo di essere strangolata, lo ha colpito al volto con una bottiglia di birra per poi accasciarsi sul letto priva di sensi.

Sul posto gli agenti della squadra volante: entrambi sono stati soccorsi, quindi l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.