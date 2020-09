Torino. Marocchino aggredito dal “branco” all’interno di un bar, locale chiuso

Ancora episodi di “mala-movida” a Torino. Quello più recente è una mega-rissa scoppiata all’interno di un locale di via Matteo Pescatore 18/F, che ha visto come vittima un cittadino marocchino ed un tunisino. Il primo è stato trasportato in ospedale con ferite guaribili in 15 giorni, mentre il secondo ha subito solo qualche escoriazione.

LOCALE CHIUSO

E’ accaduto lo scorso 6 settembre, intorno alle 2.30 della notte. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione. In seguito al fatto, gli agenti del Commissairato Centro hanno notificato al bar la sospensione della licenza per 7 giorni, con la conseguente chiusura dell’esercizio. Il provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. dal Questore di Torino.