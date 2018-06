Torino, marocchino contro cristiani e cristianesimo. Espulso dal prefetto

E’ stato espulso oggi dal prefetto di Torino un marocchino di 29 anni, che poteva violare la sicurezza dello stato.

L’uomo era considerato vicino agli ambienti dell’estremismo islamico. Il 29enne, in carcere con precedenti per droga, ha mostrato in varie occasioni, anche in presenza di altri detenuti, un atteggiamento ostile nei confronti dei cristiani e del cristianesimo.

Per tale motivo era stato inserito nel primo livello di monitoraggio carcerario, per i detenuti a rischio radicalizzazione.

Il marocchino è stato rimpatriato con un volo diretto da Torino a Casablanca. Con quella di oggi sono 54 le espulsioni di soggetti vicini all’estremismo islamico eseguite nel 2018, mentre sono 291 dall’inizio del 2015.