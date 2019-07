Torino, in mattinata sgombero delle ultime due palazzine ex Moi [FOTO E VIDEO]

Nelle prime ore del mattino ha avuto inizio l’operazione di sgombero e successiva messa in sicurezza dei locali siti in area “Ex Moi”, palazzine Arancione e Grigia. Circa 350 sono le persone che dimorano in quella zona: verranno ricollocate in altre strutture già individuate dalle istituzioni competenti.

IL TWEET DELLA APPENDINO

La sindaca ha inoltre annunciato il tutto via Twitter, con un breve messaggio: “È iniziata in questi minuti la liberazione delle ultime palazzine del MOI di Torino. Le operazioni si stanno svolgendo in maniera serena e collaborativa tra tutti gli attori coinvolti. Per la Città, sul posto, la Vicesindaca, Sonia Schellino. Vi teniamo aggiornati”

🔴 È iniziata in questi minuti la liberazione delle ultime palazzine del #MOI di Torino.

Le operazioni si stanno svolgendo in maniera serena e collaborativa tra tutti gli attori coinvolti.

Per la Città, sul posto, la Vicesindaca, Sonia Schellino.

Vi teniamo aggiornati — Chiara Appendino (@c_appendino) July 30, 2019

SCHELLINO: “OPERAZIONE TRANQUILLA, NELL’AUTUNNO VIA AI LAVORI”

Sul posto, come annunciato dalla sindaca Appendino su Twitter, era presente anche la vicesindaca Sonia Schellino, che ha parlato alla stampa: “E’ tutto molto tranquillo, la situazione delle palazzine era troppo degradata”. Cosa succederà, invece, dopo la messa in sicurezza? “Nell’autunno partirà un cantiere: il progetto è quello di creare un mix tra social housing, studentati e alloggi temporanei per evitare che si creino ghetti”

(foto di Marco Bardesono)