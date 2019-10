Torino, maxi multa per un 66enne: guidava veicolo sequestrato col cellulare e senza cintura

All'uomo, fermato per un controllo in corso Mortara, è stata anche ritirata la patente

Stamane in corso Mortara a Torino agenti del reparto radiomobile della polizia municipale, impegnati in un controllo stradale, hanno fermato un Fiat Doblò perché il conducente, un 66enne di nazionalità italiana, stava facendo uso del cellulare durante la guida e non indossava le cinture di sicurezza.

Da accertamenti effettuati il veicolo è risultato non coperto da assicurazione e anche senza revisione, oltre a essere già sottoposto a sequestro amministrativo, sempre per l’assicurazione mancante, e sospeso dalla circolazione per omessa revisione.

Al conducente è stata comminata una sanzione di 1736 euro, in quanto già recidivo nell’arco di due anni, con fermo del veicolo per 90 giorni ai sensi dell’articolo 80 del Codice della Strada ed euro 2002 di sanzione.

Altri 1988 euro di sanzione sono stati comminati ai sensi dell’articolo 213 del Codice della Strada, poiché in circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo. Al trasgressore è stata anche ritirata immediatamente la patente di guida per successiva revoca, in quanto custode del veicolo già sottoposto a sequestro.