Torino, maxi sequestro della polizia: un chilo e 650 grammi di cocaina e 83mila euro in contanti [VIDEO]

Continua la lotta allo spaccio a Torino. Notevole il colpo messo a segno dalla squadra mobile, che giovedì pomeriggio ha tratto in arresto due spacciatori di medio livello sequestrando oltre un chilo e 650 grammi di cocaina e la ragguardevole cifra di 83.450 euro in contanti.

Giovedì, infatti, si sono concluse le indagini a carico di alcuni pusher di cocaina, destinata al mercato di corso Principe Oddone, via Livorno e piazza Baldissera. Gli agenti hanno scovato un alloggio occupato da un uomo e una donna, Lou Edu nato nel 1989 nel Gabon e Khady Ndiaye nata nel 1992 nel Senegal, al secondo piano di uno stabile di via Sassari.

Entrambi avevano precedenti a carico e sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Nella loro abitazione sono state ritrovate tre buste sottovuoto in nylon trasparenti con all’interno circa un chilo e 650 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente sottovuoto. All’interno di un cassetto è stata inoltre trovata la somma in contanti di 83.450 euro, in banconote di vario taglio, sequestrata insieme alla droga.

La droga sequestrata avrebbe fruttato loro circa 650mila euro e la somma rinvenuta nell’appartamento, verosimilmente destinata all’acquisto di altra sostanza, è indice della potenzialità offensiva dei due arrestati.