Torino, maxi sequestro in store cinese: 600mila statuine del presepe e giocattoli pericolosi

Maxi sequestro della guardia di finanza di Torino, che ha requisito ben seicentomila articoli natalizi, in massima parte statuine del presepe e giocattoli, del valore complessivo di circa 350mila euro e ritenuti pericolosi per il consumatore.

Gli articoli erano conservati in uno store nel quartiere di Mirafiori gestito da un imprenditore di origine cinese di 30 anni che è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza dei giocattoli, frode in commercio, false indicazioni qualitative dei prodotti e violazioni al Codice del consumo.

I finanzieri hanno accertato che i giocattoli potevano contenere nichel, vernici sintetiche, mentre le statuite del presepe potevano rilasciare ftalati, formaldeide, cloroformio e altre sostanze pericolose. Tutti i prodotti erano stati importati direttamente dalla Cina e venivano venduti senza alcuna indicazione prevista dalla legge vigente.