Torino, Mazzarri: “Con l’Atalanta la gara più importante, dobbiamo credere nell’Europa”

Walter Mazzarri ci crede ancora. Con l’Atalanta è l’ultima spiaggia per il Torino in ottica Europa League e il tecnico granata vuole giocarsi le sue carte al meglio, nonostante i tanti giocatori indisponibili: “Ho sempre detto come la partita successiva fosse la più importante”, dice l’allenatore in conferenza stampa. “Anche se si gioca tra tante assenze, dobbiamo lavorare su noi stessi. Spero che i sostituti si facciano valere e possano dimostrare le loro qualità”.

L’Atalanta è in gran forma e sul suo campo è ancora più ostica: “”Sta facendo cose importanti e non meritava di uscire dall’Europa League. Non è più una squadra di media classifica, è una big e dovremo essere preparatissimi. Sappiamo l’importanza di ogni partita, siamo il Torino e vogliamo essere protagonisti. Ancor più in questa occasione, che è davvero decisiva”.

Nessuna tabella, solo la voglia di giocarsela fino alla fine gara dopo gara: “Ho detto ai miei ragazzi di crederci anche quando tutti dicevano che eravamo troppo lontani da tutto. In questo momento non faccio calcoli, noi allenatori dobbiamo portare risultati. I numeri lasciano il tempo che trovano. Nel caso, il prossimo anno costruiremo in modo più completo la squadra con lo zoccolo duro che rimarrà”.