Torino, per Mazzarri fiducia a tempo? Sarà decisiva la Coppa Italia

Dopo l’umiliante sconfitta per 7-0 subita in casa per mano dell’Atalanta, Urbano Cairo ha confermato Walter Mazzarri sulla panchina del Torino. Una panchina, però, che non è più così salda. Come riporta torinogranata.it, infatti, il futuro del tecnico di San Vincenzo potrebbe essere legato alla partita di Coppa Italia di martedì a San Siro contro il Milan.

Una sfida da dentro o fuori, in tutti i sensi. In palio non c’è solo la semifinale, ma anche il destino di Mazzarri.

Quattro i nomi che circolano con una certa insistenza, quelli di Moreno Longo, Davide Ballardini, Gigi Di Biagio e Cesare Prandelli.