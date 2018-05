Torino, Mazzarri guarda al futuro: “Non voglio rosa lunga. Belotti? Se è carico giusto che rimanga”

Il tecnico soddisfatto del successo contro la Spal: "Non era facile giocare contro di loro. Abbiamo reagito come contro il Napoli"

E’ soddisfatto Walter Mazzarri al termine della vittoria in rimonta del Torino contro la Spal. L’allenatore livornese ha così parlato della prestazione dei suoi ragazzi. “Non abbiamo mai mollato, recuperando lo svantaggio come contro il Napoli. Mi ha davvero fatto piacere vedere il Toro così. Dopo aver preso un cazzotto riusciamo sempre a metterla in piedi”.

Il tecnico non butta via nemmeno la prima frazione, nella quale i suoi sono parsi un po’ in difficoltà. “Avevamo la situazione in pugno e abbiamo anche sfiorato un gol con Iago Falque. Non è facile giocare contro la Spal, che nelle ultime dieci partite ha perso solo contro la Roma. Comunque nella ripresa si è visto un calcio diverso”.

Poi un ovvio sguardo alla prossima stagione. “Voglio una rosa non lunga, con vari giocatori della Primavera integrati. Di attaccanti veri ne voglio solo 4 e ne giocheranno 2. Se sono 7 come quest’anno in tre non saranno valorizzati. Belotti? Lui ha detto che vuole rimanere e la società vuole tenerlo. Se è carico e motivato, ben venga che rimanga”.