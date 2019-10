Torino, Mazzarri: “Contro il Napoli voglio una prestazione all’altezza”

Walter Mazzarri sfida il suo passato. A Torino arriva il Napoli per un match, quello in programma domenica 6 ottobre alle 18, importante per entrambe le squadre. Se i partenopei devono allontanare critiche, pettegolezzi e risultati ancora poco lusinghieri, i granati sono chiamati a trovare quella continuità necessaria per puntare all’Europa.

“Non è il miglior momento, ma dopo aver rivisto la partita contro il Parma abbiamo capito i nostri errori. Abbiamo la sensazione che avremmo potuto vincere la partita se fossimo rimasti in parità numerica” sono le parole del tecnico di San Vincenzo riportate dal sito ufficiale del club (torinofc.it).

“Il Napoli – aggiunge – ha la possibilità di mettere sotto qualsiasi squadra, come ha già fatto quest’anno col Liverpool campione d’Europa. Hanno una forza incredibile e dispongono di una rosa completa. Domani dovremo rendergli la vita difficile, voglio una prestazione all’altezza”.