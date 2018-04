Torino, Mazzarri non pensa all’Europa: “Contro il Milan dobbiamo uscire dal campo senza scrupoli di coscienza”

Partita fondamentale domani sera per il Torino, che contro il Milan si gioca le residue chance di conquistare un posto in Europa.

Ma il tecnico Walter Mazzarri preferisce non pensarci. “Dobbiamo dare il massimo senza avere scrupoli di coscienza a fine gara. Mi girano ancora le scatole per la mancata vittoria contro il Chiavo, ma siamo stati poco cinici negli ultimi 30 metri. Cero il Milan che ho visto contro il Napoli è stato impressionate nel palleggio e nel possesso palla”.

Infine un appello al Gallo Belotti. “Il suo rendimento è stato oscillante, così come è normale accada dopo uno stop come il suo. Ma abbiamo bisogno del nostro bomber per fare risultato contro il Milan”.