Torino, Mazzarri pensa al turnover contro il Napoli: “Belotti? Potrei puntare su gente più fresca”

Il tecnico potrebbe regalare lo scudetto alla Juventus se batte la sua ex squadra: "Loro non sbagliano due partite di fila"

Domani sarà una partita speciale per Walter Mazzarri, che torna al San Paolo per giocare contro il Napoli.

Dopo la celebrazione della strage di Superga il tecnico livornese spera che la sua squadra incarni un po’ quelli che sono stati i valori di Valentino Mazzola e compagni. “Deve essere stimolo e forza per noi. In questo momento mi serve fare qualche esperimento e vedere chi ha giocato di meno. La classifica più di tanto non ci può dare, quindi bisognerà puntare sull’orgoglio”.

Probabile la partenza in panchina del “Gallo” Belotti. Mezze conferme arrivano dallo stesso Mazzarri. “Lui è una certezza, ma in questo momento mi interessa vedere quelli che sono più freschi come Niang. In questo momento si sta allenando bene e dopo essere diventato papà è su di morale”.

In caso di vittoria a Napoli la Juventus potrebbe già vincere il suo settimo scudetto. Ma il granata non vuole pensarci. “Siamo arbitri di noi stessi. Il Napoli è una squadra quasi perfetta e non sbaglia due partite di fila. Da questo punto di vista non potremmo avere nessun vantaggio”.