Torino, Mazzarri punta sull’orgoglio dei suoi: “Arrivare il più in alto possibile”

Sfumato il sogno Europa League, Walter Mazzarri conta comunque di “arrivare il più in alto possibile” in queste ultime quattro giornate di campionato. Il calendario non dà una mano, almeno sulla carta, al Torino, visto che domenica sera (ore 20:45) ospiterà una Lazio in piena corsa Champions.

“Ogni partita va fatta al massimo” ha dichiarato il tecnico granata. “I giocatori sanno che la società sta programmando il futuro, quindi dovranno meritarsi la riconferma”.

I tifosi sperano in una prestazione d’orgoglio alla vigilia del 4 maggio, anniversario del Grande Torino. Mazzarri e la squadra saliranno a Superga per rendere omaggio a Valentino Mazzola e compagni.

Mancheranno Ansaldi (squalificato) e Obi. Iago Falque torna e va in panchina, dove si accomoderà al fianco di Niang.