Torino, Mazzarri suona la carica: “Ho visto miglioramenti in settimana, dobbiamo restare uniti”

“Dobbiamo pensare solo a noi: non siamo brillanti come nella scorsa stagione, quindi dobbiamo fare gruppo. Bisogna soffrire nei momenti brutti e lottare per creare momenti belli”. Queste le parole di Walter Mazzarri, che in conferenza stampa ha parlato delle difficoltà che sta attraversando il Torino ed ha parlato della prossima sfida al Cagliari.

“HO VISTO MIGLIORAMENTI IN SETTIMANA”

Il tecnico granata ha poi, nonostante il periodo negativo, dato la carica alla squadra in vista di domani: “In settimana ho visto miglioramenti, la squadra è più aggressiva. Domani schiererò chi vedo più in forma e in condizione. Dobbiamo tornare ad essere umili, per conoscere i nostri limiti ed esaltare le nostre forze: tornare a creare il connubio squadra-società-tifosi è essenziale per replicare la stagione passata”