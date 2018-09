Torino, Mazzarri suona la carica: “Contro il Napoli servirà il miglior Toro”

“Ho visto la partita del Napoli con la Stella Rossa: avrei sperato non fosse così, ma li ho visti in forma, hanno dominato”. Walter Mazzarri non ha dubbi: per affrontare la sua ex squadra, domani all’ora di pranzo, ci vorrà il miglior Torino. “Riuscissimo a ripetere le prestazioni del secondo tempo con Roma e Inter sarebbe un gran passo in avanti – ha spiegato il tecnico -. Abbiamo perso punti facendo prestazioni, se dovessimo vincere senza il gioco ben venga”.

LE SCELTE DI FORMAZIONE

Senza gli infortunati De Silvestri e Iago Falque – “non ci sarà neanche mercoledì”, spiega il tecnico -, ma con l’acciaccato Soriano a disposizione, il tecnico granata dovrebbe puntare in attacco sulla coppia Zaza-Belotti. “Zaza domenica ha giocato, ma per essere al top deve allenarsi forte, fare partite – dice dell’ex Valencia -. Lui è un giocatore importante per il Torino”.

AINA E MEITE’, PAROLE D’APPREZZAMENTO

Parole d’apprezzamento anche per il giovane Aina – “ci sta dando grandi soddisfazioni anche per la parte tattica” – e per Meitè, il migliore di questo inizio di stagione: “Sto cercando di fargli capire che non deve accontentarsi e che ha margini di miglioramento”.