Torino, Mazzarri: “Voltiamo pagina dopo il Napoli, ma con l’Atalanta non sarà facile”

Ampio turnover in vista: "Chance per Aina, Bremer, Lukic e Djidji"

Walter Mazzarri vuole voltar pagina dopo il brutto ko patito in casa dal Torino contro il Napoli. Il tecnico granata, però, comprende bene le difficoltà riservate dal prossimo impegno di campionato, nella tana dell’Atalanta.

“L’ultima dell’Atalanta contro il Milan ci fa capire come stanno, cercheremo comunque di fare una partita all’altezza”, l’ammissione dell’allenatore a Toro Channel. “Cos’è mancato contro il Napoli? C’è stata un’assunzione di responsabilitá collettiva, ora dobbiamo svoltare. L’Atalanta è squadra che gioca a memoria, che ha fatto bene addirittura in Europa e quindi ha una forte esperienza con giocatori di alto livello. Se ci rubano palla possono farci male, ma anche se li lasciamo giocare”.

Annunciato un ampio turnover: “Possibilissimo, perché quando si giocano tre partite ravvicinate a inizio stagione con il caldo si spendono tante energie nervose e fisiche. Soriano e De Silvestri sono stati recuperati ma non sono ancora certo che possano giocare dal primo minuto, devo parlare con i singoli e mettere in campo la formazione più idonea valutando i principi tattici le mie sensazioni. Aina, Bremer, Lukic, Djidji, invece, è possibile che scendano in campo”.