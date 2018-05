La showgirl ha parlato della sua passione per i gioielli e di che utilizzo ne fa

Inaugurazione della Stroili Oro in via Roma. Come testimonial è giunta Melissa Satta, che ha subito attirato l’attenzione.

Queste alcune delle sue parole. “Non mi capitava da un po’ di passare per Torino, ma dal mio hotel l’ho vista davvero bene. Io sono un po’ una “donna gioiello” da quello sentimentale all’accessorio di tutti i giorni”.

Poi una chiosa finale sul campionato di calcio. “E’ stato bello con una lotta stupenda tra Juventus e Napoli. E’ stato più divertente dell’anno scorso”.