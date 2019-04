Torino, Mengoni e il flash-mob a sorpresa in centro: domani il concerto [FOTO]

Marco Mengoni sorprende Torino e i suoi abitanti con un flash-mob nelle strade del centro: il cantante, domani in concerto al Pala Alpitour, ha sfilato insieme alla banda di Mirafiori tra i suoi fan in delirio per pubblicizzare l’inizio del suo nuovo tour.

DOMANI LA DIRETTA FB DELL’EVENTO

Inoltre vi ricordiamo che domani, durante il concerto in programma alle ore 21, saranno trasmessi 15 minuti di diretta sulla pagina Facebook “CronacaQui”: basterà accedere al social network ed attendere il live.