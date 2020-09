Torino: messa in Duomo per San Michele, patrono della polizia [FOTO]

Come ogni anno, si rinnova l’appuntamento per la festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia. In occasione della ricorrenza, alle 11 è stata celebrata una messa nella cattedrale San Giovanni Battista di Torino, officiata da don Luigi Ciotti e concelebrata dal cappellano della polizia di Stato, don Cristiano Massa alla presenza di un numero ristretto (causa covid) di autorità civili e militari.

Al termine della cerimonia sarà deposta una corona di alloro davanti alla lapide commemorativa del Sovrintendente Capo Gabriele Rossi e del Vice Sovrintendente Francesco Alighieri, del locale Reparto Prevenzione Crimine, prematuramente scomparsi nell’adempimento del proprio dovere a Villa Literno (Caserta) il 26 settembre 2008, posta all’ingresso della palestra del V Reparto Mobile.