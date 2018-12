Torino, metro bloccata per oltre un’ora tra Bernini e Lingotto: colpa del freddo

Disagi in una giornata cruciale per lo shopping natalizio. Attivato un servizio di bus sostitutivi

Disagi per i pendolari torinesi che, oggi pomeriggio (sabato 22 dicembre), viaggiavano in metro. Per oltre un’ora, dalle 16 fino alle 17:20 circa, il treno si è bloccato tra le fermate Bernini e Lingotto per via di un’anomalia sui binari.

Il guasto è stato causato dal freddo, che ha dilatato alcuni giunti in acciaio. I tecnici Gtt si sono messi subito al lavoro per riparare la linea. Per limitare i disagi, in un giorno cruciale per lo shopping natalizio, è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.