Torino-Milan per la Champions, Mazzarri: “Dovremo dare l’anima in campo”

Gara fondamentale per le ambizioni europee dei granata: "Vorranno fare la partita della vita"

“Dovremo dare l’anima in campo”. Così Walter Mazzarri alla vigilia di Torino-Milan (domenica 28 aprile, 20:30), gara fondamentale per le ambizioni europee dei granata. “Vorranno fare la partita della vita, sarà una grande sfida”, aggiunge.

Come riporta il sito ufficiale del club piemontese, Mazzarri indica la ricetta per l’impresa: “Nervi saldi e lucidità, sia in fase offensiva che difensiva. Avremo bisogno del nostro pubblico”.

Mancheranno Baselli, Djidji e Zaza, mentre Iago Falque “sta bene, non ha i 90’ nelle gambe”.