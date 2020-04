Torino, minacce e botte all’anziano compagno: arrestata ex ballerina

Insulti, minacce e botte. Vittima un anziano torinese, legato a un’ex ballerina straniera di 54 anni, con precedenti, che da un po’ di tempo si era trasferita nel suo appartamento in zona Lingotto. La polizia è intervenuta giovedì scorso in seguito all’ennesima lite, ammanettando la donna per maltrattamenti in famiglia.

L’anziano ha raccontato di averla conosciuta qualche anno fa per poi frequentarsi con assiduità. Da un po’ di tempo la 54enne si era trasferita a casa sua per aiutarlo nelle faccende domestiche, ma ben presto il suo atteggiamento è totalmente cambiato. Sono iniziati gli insulti e le minacce, soprattutto quando la donna alzava troppo il gomito. Una volta è arrivata persino a colpire il compagno con un pugno allo stomaco.

Dopo l’ennesimo episodio in cui la donna ha insultato l’uomo, la vittima le ha detto di trovarsi un’altra abitazione: lei è andata su tutte le furie e lo ha minacciato.