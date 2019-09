Torino, minacce e spintoni ai poliziotti: in manette l’immigrato re degli alias

Ha perso la testa dopo essere stato fermato per un controllo in largo Giulio Cesare. Arrestato anche un altro straniero

Sottoposti a controllo dagli agenti della squadra volante, giovedì pomeriggio, in largo Giulio Cesare, a Torino, due stranieri, un maliano di 20 anni e un gambiano di 17, anziché mostrare i documenti hanno inveito contro i poliziotti con fare minaccioso . “Noi i documenti non ve li diamo, ve ne dovete andare di qua – hanno esclamato -. Avete rotto, siete sempre a controllare”.

Un atteggiamento dovuto dal fatto che entrambi sono irregolarmente residenti in Italia e pertanto in piena violazione della legge sull’immigrazione.

Quando hanno saputo che sarebbero stati accompagnati in Questura per accertamenti sull’identificazione, i due hanno opposto resistenza con spintoni e gomitate. Una volta giunti presso l’ufficio immigrazione, sono emersi a carico del maliano ben 12 alias, forniti dallo stesso in occasione di precedenti controlli.

Sia lui che il gambiano sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni sull’identità personale e denunciati per minacce.