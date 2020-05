Torino, minacce di morte alla ex davanti ai figli minorenni: stalker in manette

Non accettava la fine della loro storia e per questo motivo l’ha tormentata per mesi. Dietro le sbarre è finito un 50enne italiano, arrestato nei giorni scorsi, a Torino, per atti persecutori dagli agenti della Squadra Volante.

L’uomo era riuscito a rintracciare l’ex compagna presso l’abitazione dei genitori di lei e, dopo aver atteso che si affacciasse sul balcone, l’ha minacciata di morte davanti ai figli minorenni della coppia.

All’arrivo della polizia, il cinquantenne, ubriaco, ha negato quanto appena fatto, nonostante vi fossero diversi testimoni. Gli accertamenti svolti hanno messo in luce una situazione di vessazioni e ingiurie nei confronti della donna perdurante da anni, spesso anche alla presenza dei figli minori.

In particolare, da quando la coppia si era divisa, le minacce di morte e l’ira dell’ex compagno avevano indotto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, facendola cadere in uno stato di ansia e paura costanti per lei e la sua famiglia.