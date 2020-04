Torino, minaccia e aggredisce la sorella: fratello-pusher in manette

Da circa una settimana ospitava il fratello 26enne (italiano) a casa. Una convivenza forzata dovuta all’emergenza coronavirus, che, però, si è trasformata in un incubo per lei.

Domenica pomeriggio, infatti, la sorella del giovane, che risiede in corso Francia, a Torino, si è vista costretta a chiamare la polizia dopo essere stata minacciata per l’ennesima volta e anche aggredita fisicamente.

Giunti sul posto, gli agenti hanno perquisito l’appartamento trovando in un comodino della camera occupata dal fratello 5 buste contenenti hashish per oltre 50 grammi. Il giovane, con precedenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio e denunciato per minacce.