Torino, minaccia di morte la moglie con un coltello: arrestato 29enne

Da mesi viveva un vero e proprio incubo, perché vittima di un marito violento. Alla fine ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno arrestato un romeno di 29 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato anche denunciato per violenza sessuale.

IL FATTO.

E’ successo in un condominio in zona Madonna di Campagna, a Torino. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata minacciata di morte dal marito con un coltello nella sua abitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la donna in forte stato di agitazione.

La storia della vittima è stata segnata da continue privazioni, umiliazioni e sofferenze, spesso sfociate in ingiurie, minacce e percosse, che andavano avanti da molto tempo anche se erano divenute più frequenti negli ultimi due-tre mesi.

La donna ormai viveva con la sensazione che qualcosa di irreparabile potesse accaderle, anche perché il marito spesso agiva sotto l’abuso di alcol.

Finalmente il suo incubo è finito.