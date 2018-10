Torino, minaccia e aggredisce i medici del pronto soccorso: 49enne in manette

Minaccia e aggredisce infermieri e medici dopo essere stato trasportato al pronto soccorso per un malore. E’ successo all’ospedale Molinette di Torino: protagonista della vicenda, un 49enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva fatto uso di oppiacei.

Il 49enne è stato arrestato con l’accusa di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in quanto non poteva allontanarsi dalla sua residenza senza preventivo avviso all’autorità giudiziaria per 2 anni e 6 mesi, cosi come disposto dal tribunale di Torino nell’ottobre del 2017.