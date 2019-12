Torino, minaccia di lanciarsi dal ponte Carpanini: salvato dagli agenti

Lunedì, poco dopo le 19, gli agenti del commissariato Centro hanno salvato un uomo, probabilmente ubriaco, che minacciava di gettarsi dal ponte Carpanini, in corso Vercelli, a Torino.

Attirati dalle sue urla, i poliziotti lo hanno trovato con i piedi sul parapetto, aggrappato con le mani alla ringhiera e le spalle rivolte verso il vuoto. Vista la situazione, causata – come spiegato da diversi problemi personali – gli agenti hanno oltrepassato il cornicione del ponte trattenendolo per il giaccone e mettendolo in sicurezza nonostante la stazza.

Dopo il salvataggio, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde per via di un mancamento.