Torino, minaccia noleggiatore di auto con una pistola rubata: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un italiano di 59 anni, residente ad Alpignano, per minaccia a mano armata, detenzione illegale di un’arma rubata e ricettazione. L’uomo ha infatti minacciato un noleggiatore di auto con una pistola Sig Sauer calibro 9.

Dopo il litigio, il cinquantanovenne è fuggito a piedi, ma la vittima ha chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri della stazione di Alpignano ha permesso di rintracciare il fuggitivo a casa, mentre stava tentando di nascondere l’arma in cantina.

L’uomo non ha chiarito il motivo del suo gesto. La pistola, con due caricatori e relativi proiettili, è stata rubata nel 2015 in provincia di Pavia: sarà inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata per commettere dei reati.