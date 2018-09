Ha minacciato con una siringa l’addetto alla sicurezza di un negozio di corso Vercelli, a Torino, dopo aver rubato diversi prodotti.

Il vigilantes, però, non si è perso d’animo, ha estratto uno spray al peperoncino e ha bloccato il malvivente in attesa dell’arrivo della polizia. In manette per rapina è finito un italiano 41enne con numerosi precedenti.