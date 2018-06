Torino, minacciò di morte i poliziotti. La maestra licenziata: “Punizione sproporzionata”

“Punizione sproporzionata”. Con queste parole Lavinia Flavia Cassaro, la maestra della Falchera che lo scorso 22 febbraio minacciò di morte i poliziotti durante la manifestazione contro CasaPound a Torino, ha commentato l suo licenziamento.

La docente, presente, presente a un’altra protesta, è stata dura con le sue parole. “Non dico di non aver commesso errori, ma penso che il licenziamento sia arrivato al termine di un percorso nel quale è stata sovvertita la procedura normale. Mi si contesta soltanto il reato di oltraggio, nessuna istigazione a delinquere, nessun atto di violenza o resistenza a pubblico ufficiale”.

La maestra ha poi aggiunto. “Non ho usato paroline dolci verso gli agenti, ma il tutto è avvenuti in due minuti di esasperazione. Il caso è stato costruito attorno all’espressione ‘dovete morire’. Ma questo non è né un augurio né una minaccia, ma un’affermazione. Dopotutto è il destino di tutti gli esseri umani. Siamo mortali. E l’unica cosa che possiamo scegliere è come vivere”.