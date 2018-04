“Mistero” in piazza Cln, a Torino, dove si erge la statua del Po. Sotto gli occhi divertiti e incuriositi di passanti e turisti che hanno scelto di trascorrere il lunedì di Pasquetta in centro, dalla fontana è uscita una montagna di schiuma. In tanti hanno immortalato il singolare evento con i propri telefonini.

IL VIDEO: