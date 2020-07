Torino, misure anti-Covid: ingressi controllati alla Rinascente [IL VIDEO]

Ecco come vengono "monitorati" gli accessi dei clienti nel negozio della famosa catena di abbigliamento

Quando la prudenza non è mai troppa

Misure anti Covid a Torino: ingressi controllati alla “Rinascente” dove si formano lunghe file di persone. Per la serie: quando la prudenza non è mai troppa. Nel video, che vi proponiamo, ecco come vengono “monitorati” gli accessi dei clienti (tutti rigorosamente con la mascherina) nel negozio della famosa catena di abbigliamento.