Torino, molestava viaggiatori a Porta Nuova: 44enne colpito dal primo daspo urbano

Provvedimento emesso dal Questore Messina per la recidività da parte dell'uomo

Altra grande provvedimento di spessore emesso da Francesco Messina, questore di Torino. Nella giornata odierna è stato infatti emesso il primo provvedimento di daspo urbano, pari a sei mesi, nei confronti di un 44enne.

L’uomo è stato beccato dalla polfer alla stazione di Porta Nuova mentre chiedeva insistentemente, con atteggiamento molesto e scontroso, piccole somme di denaro ai viaggiatori intenti ad acquistare i titoli di viaggio, importunandoli, insultandoli e, di fatto, ostacolandoli nell’utilizzo dei predetti servizi.

Così gli è stato ordinato l’allontanamento per 48 ore dal luogo in cui erano stati comessi i fatti illeciti.

Successivamente il questore Messina, ritenendo che per la recidività del 44enne fosse un pericolo e una minaccia per la sicurezza pubblica, ha poi optato per questo provvedimento restrittivo.