Torino, morde la mano di un poliziotto per evitare di essere portato in Questura

Morde la mano di un poliziotto per evitare di essere portato in Questura. E’ successo martedì sera in piazza Madama Cristina, a Torino. Fermato per un controllo, un senegalese di 44 anni ha riferito agli agenti di trovarsi in Italia da oltre 11 anni, senza una dimora e privo di qualsiasi occupazione. Invitato a regolarizzare la propria posizione presso gli uffici competenti, il quarantaquattrenne si è rifiutato.

Durante le fasi dell’identificazione è emerso come il senegalese fosse inottemperante già dal febbraio 2018 all’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale, dopo essere stato arrestato circa un mese prima dalla Squadra Mobile per falso documentale e sostituzione di persona.

Alla luce dei fatti l’accompagnamento in Questura era diventato inevitabile ma l’uomo, dopo aver tentato di riprendersi i documenti, ha provato a fuggire. Gli agenti hanno bloccato immediatamente lo straniero che, nel tentativo di liberarsi, ha morso la mano di uno dei poliziotti. Dopo una breve colluttazione, il senegalese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e indagato per la mancata esecuzione dell’espulsione.