Travolto mentre raccoglieva le foglie secche, era ricoverato in condizioni gravi al Cto

Non ce l’ha fatta l’operatore ecologico dell’Amiat che ieri mattina, in corso Trapani, era stato travolto da un’auto mentre era impegnato nella raccolta delle foglie secche. L’uomo, 60 anni, è morto all’ospedale Cto dove era stato ricoverato in condizioni gravi.