Torino, multa per due fidanzati: si stavano baciando durante il lockdown

La coppia notata da un residente che ha chiamato la polizia: sono 2.200 i fascicoli aperti in città

Con la trasformazione in violazione amministrativa

Un residente li ha notati dal proprio appartamento e ha chiamato la polizia. Erano in strada, si stavano baciando durante il lockdown. E quando gli agenti sono giunti sul posto, li hanno sorpresi “in flagranza di reato”.

A nulla sono valse le giustificazioni dei due giovani: “Siamo fidanzati, ci siamo scambiati giusto qualche bacio”. L’inosservanza dei divieti volti al contenimento della diffusione del Covid-19, infatti, ora comporta una multa. E quello dei fidanzatini di Torino non è stato un caso isolato.

Sono infatti circa 2200 finora, solo a Torino, le denunce per violazione delle disposizioni anti-Covid trasformate da procedimento penale (contravvenzione in materia di ordine e tranquillità pubblica) a violazione amministrativa, con relativa sanzione pecuniaria. Insomma, multati per un bacio: dal gusto decisamente salato.