Torino, multati mentre distribuivano cibo ai poveri: arrivano le scuse dei vigili

E' successo ieri nelle case popolari di via Maddalene

“Assembramento ingiustificato”. Per questo motivo, ieri, due volontari dell’associazione ‘Eco dalle Città’ che stavano distribuendo cibo ai poveri nelle case popolari di via Maddalene, a Torino, erano stati multati dalla polizia municipale. Oggi è arrivato il dietrofront, con l’annullamento dei verbali da 400 euro e le scuse del comandante Emiliano Bezzon.

“Il comandante Emiliano Bezzon – si legge in una nota – riconoscendo il valore sociale del lavoro svolto dall’associazione e da tutte le realtà che svolgono un’attività analoga, ha già disposto l’annullamento del verbale e rivolto le proprie scuse agli operatori multati, evidenziando però, allo stesso tempo, anche il grande impegno profuso dalla polizia municipale di Torino e le difficili condizioni in cui è chiamata a operare in questo particolare periodo di emergenza sanitaria”.