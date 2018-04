Torino, muore a 12 anni con un laccio avvolto attorno al collo nella sua stanza

Il ragazzino è arrivato in ospedale in gravissime condizioni. Per lui non c'è stato nulla da fare. Suicidio o gioco finito in tragedia le ipotesi al vaglio degli investigatori

Tragedia a Torino dove un ragazzino di 12 è morto all’ospedale Maria Vittoria poco dopo la mezzanotte di ieri, domenica 8 aprile. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Donato.

TROVATO LEGATO AL LETTO A CASTELLO

Tutto è successo in un appartamento di corso Cincinnato, nel quartiere Lucento-Vallette. Il bambino è stato ritrovato nella sua cameretta dalla madre e dalla nonna: aveva un laccio (non è ancora chiaro se si tratti della fibbia dello zaino oppure del laccio del materasso) avvolto attorno al collo e la corda era legata al letto a castello.

INUTILI I TENTATIVI DI RIANIMARLO

Il bambino è stato soccorso dai medici del 118: era già in gravissime condizioni quando è arrivato in ospedale, intubato e in stato di incoscienza. I medici hanno fatto di tutto per provare a rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

LE IPOTESI AL VAGLIO

Al momento, secondo quanto si apprende, non si esclude nessuna ipotesi, da quella del suicidio al gioco finito in tragedia.