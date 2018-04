Torino, muore a 12 anni con un laccio avvolto attorno al collo nella sua stanzetta

Il ragazzino è arrivato in ospedale in gravissime condizioni. Per lui non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Torino dove un ragazzino di 12 è morto all’ospedale Maria Vittoria poco dopo la mezzanotte di ieri, domenica 8 aprile. Sul caso indagano gli agenti del commissariato San Donato.

E’ STATO TROVATO DALLA SORELLA

Tutto è successo in un appartamento di corso Cincinnato, nel quartiere Lucento-Vallette. Il bambino è stato ritrovato nella sua cameretta dalla sorella 15enne e non madre e dalla nonna, come reso noto in un primo momento. La ragazza avendo notato che il fratello si era rinchiuso in camera, ha cominciato a bussare e poi a chiamarlo. Visto che non rispondeva, ha guardato dallo spioncino e lo ha visto penzolare dal letto.

AVEVA UN LACCIO AVVOLTO ATTORNO AL COLLO

Il piccolo aveva un laccio (non è ancora chiaro se si tratti della fibbia dello zaino oppure del laccio del materasso) avvolto attorno al collo e la corda era legata al letto a castello.

INUTILI I TENTATIVI DI RIANIMARLO

Il bambino è stato subito soccorso dai medici del 118: era già in gravissime condizioni quando è arrivato in ospedale, intubato e in stato di incoscienza. I medici hanno fatto di tutto per provare a rianimarlo ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

LE IPOTESI AL VAGLIO DEGLI INVESTIGATORI

Al momento, secondo quanto riferito dall’Ansa, non si esclude nessuna ipotesi, da quella del suicidio al gioco finito in tragedia. Ma gli investigatori, a quanto pare, avrebbero trovato un biglietto (o una pagina di un diario) con la frase “Voglio sparire”.

IL PRESIDE: “ERA UN RAGAZZO SERENO”

“Aveva festeggiato il compleanno venerdì, a scuola, con i suoi amici. Era un ragazzo sereno, ben inserito. Non riesco davvero a trovare spiegazioni”. Così la dirigente scolastica dell’istituto frequentato dal dodicenne. “La nostra è una realtà complessa – spiega la preside -, ma lui non ha mai dato motivo di preoccupazione o allarmismo”.

FREQUENTAVA L’INDIRIZZO MUSICALE E SUONAVA IL VIOLINO

Il giovane, spiega ancora, “frequentava l’indirizzo musicale e suonava il violino. Aveva anche una simpatia per una compagna, cose da ragazzi. Abbiamo avvisato gli studenti e le loro famiglie e abbiamo attivato il servizio di ascolto psicologico. Come docenti ci interroghiamo sulle fragilità dei ragazzi. E’ una tragedia che ci lascia senza parole, che scuote tutti. Ho visto professori piangere come bambini“.