La guardia di Finanza di Torino, grazie al fiuto infallibile del cane antidroga Jane, ha scoperto che un cinquantenne, F.E., aveva allestito delle vere e proprie serre, adibite a vivaio per la coltivazione della marijuana, nella cantina della sua abitazione.

Le Fiamme Gialle hanno recuperato 25 piante di cannabis di varie dimensioni, di cui 3 sul balcone della camera da letto e le altre 22 in cantina, posizionate in tre serre climatizzate. La crescita e il mantenimento delle piante di marijuana era garantita dalla presenza di un sofisticato sistema di illuminazione, costituito da potenti lampade al sodio ad alta pressione, con potenza fino a 600 Watt, il cui effetto veniva amplificato dall’utilizzo di plafoniere riflettenti.

Nelle serre erano anche presenti termosifoni elettrici per garantire la temperatura ideale, attrezzatura per l’irrigazione, ventilatori per il ricambio dell’aria, flaconi di fertilizzante, strumenti per la misurazione del ph e tutti gli altri accessori destinati al mantenimento della piantagione.

F.E. coltivava le piante di “cannabis indica” con specifiche competenze e immensa passione tanto da dotare le “serre” di impianto audio per offrire musica classica alle piantine in crescita e musica reggae alle “piante adulte”. Infatti, nel corso della perquisizione, avvenuta nella tarda mattinata dei giorni scorsi, l’uomo si preoccupava di dover aprire una delle serre, poiché le piante in quel momento “dormivano” e dal timer impostato mancavano 40 minuti alla sveglia.

IL VIDEO DELL’OPERAZIONE: