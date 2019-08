Torino, nasconde 14 dosi di crack nelle luci interne dell’auto: arrestato

Ben 14 dosi di crack nascoste all’interno della luce di cortesia della sua auto: questo il motivo che ha portato all’arresto di un 36enne italiano, fermato a Torino in via Onorato Vigliani angolo via Nizza lo scorso giovedì.

IN AUTO DROGA E CONTANTI

L’uomo, fermo al semaforo, ha tentato di distanziarsi il più possibile dalla volante della Polizia, per poi, appena scattato il verde, partire rapidamente, sorpassando gli agenti e svoltando repentinamente a destra. Gli operatori, insospettiti, lo hanno inseguito e fermato per un controllo in piazza Bengasi. Qui la scoperta: il 36enne aveva con sè in auto 360 euro in contanti e aveva creato una cavità all’interno della luce dell’abitacolo per nascondervi le dosi di stupefacente. E’ subito scattato l’arresto per spaccio.