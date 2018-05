Torino, nasconde droga tra le aiuole del Valentino per poi spacciarla

Dopo aver assunto una posizione defilata e di osservazione nell’area del Parco del Valentino posta all’angolo fra corso Vittorio Emanuele e corso Massimo d’Azeglio, una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato ha notato i movimenti sospetti effettuati da un cittadino extracomunitario.

L’uomo, cittadino nigeriano di 32 anni, si è accovacciato infatti a terra in prossimità di un’aiuola e ha celato all’interno di una fessura presente in un muretto un involucro in plastica. Dopodiché, si è seduto su una panchina, attendendo l’arrivo di qualcuno.

Dopo alcuni minuti, è stato effettivamente avvicinato da una donna, che si è seduta sulla panchina insieme a lui, ed ha iniziato a parlare. Gli agenti hanno notato, a questo punto, lo scambio di qualcosa fra i due.

Subito è scattato l’intervento. L’acquirente è stata trovata in possesso di una dose di marijuana di 0,8 grammi, in merito alla quale dichiarava di averla appena acquistata dietro il corrispettivo di 5 €.

Il pusher è stato fermato e trovato in possesso della banconota appena ricevuta dalla stessa, oltre ad altre, sempre di piccolo taglio, per una somma complessiva di 75 euro; all’interno della fessura attorno alla quale era stato visto armeggiare poco prima venivano rinvenuti e sequestrati 13 grammi di marijuana.

Il cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti.