Il pusher è stato fermato in corso Taranto

Gli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino hanno arrestato uno spacciatore in corso Taranto. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato per un controllo: in tasca aveva 650 euro.

Certi che si trattasse di una somma guadagnata illecitamente, i poliziotti hanno proceduto a perquisire l’auto su cui era appoggiato. All’interno del veicolo hanno trovato otto involucri termosaldati contenenti 20 grammi di eroina.