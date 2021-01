Torino, nascondeva crack in un vecchio cellulare: 29enne pluripregiudicato in manette [FOTO]

L'uomo, senegalese, ha provato a deglutire ovuli di crack per non farsi scoprire dagli agenti. A suo carico ordini di espulsione dal territorio nazionale

E' accaduto ieri in corso Giulio Cesare

Ieri pomeriggio, in corso Giulio Cesare a Torino, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 29enne senegalese, pluripregiudicato, ritrovato in possesso di crack ed altri stupefacenti.

DEGLUTISCE STUPEFACENTI ALLA VISTA DEI POLIZIOTTI

L’uomo, alla vista dei poliziotti, ha deglutito diversi ovuli di stupefacente: pensava, infatti, di farla franca visto che era coperto da uno scaldacollo. E’ stato però fermato ugualmente dagli agenti: si è divincolato dalla presa ed ha portato alla bocca altra droga, una parte del quale ha vomitato successivamente in Questura.

IL VECCHIO CELLULARE FUNGEVA DA CONTENITORE DI CRACK

La scoperta maggiore, però, si celava all’interno di uno dei suoi telefoni cellulari. Ne possedeva ben tre di cui due di vecchia generazione: uno di questi era stato privato della batteria e fungeva da contenitore per molteplici frammenti di crack. Lo straniero, un 29enne del Senegal pluripregiudicato, con alcuni alias e un ordine di espulsione dal territorio nazionale a suo carico, è stato trovato in possesso anche di 190 euro in contanti.